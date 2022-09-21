Basketbol: Frutti Extra Cup

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BURSA (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın ikinci maçında Galatasaray Nef, Merkezefendi Belediyesi Basket'i 78-76 mağlup etti.

Galatasaray Nef ile Merkezefendi Belediyesi Basket, Barış Spor Salonu'nda karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk periyotunu 19-16 geride kapatan Galatasaray Nef, ikinci periyottaki iyi oyunuyla soyunma odasına 37-36 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte iki takım da birbirine üstünlük kurmaya çalışırken, final periyoduna 55-55 beraberlikle gidildi.

Son periyotta daha iyi oynayan Galatasaray Nef, parkeden 78-76 galip ayrıldı.

Günün diğer maçında Büyükçekmece Basketbol ile Darüşşafaka karşı karşıya gelecek.





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