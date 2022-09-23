Tiyatro oyunu "Aş ve Aşk" Bursa'da sahnelenecek

BURSA (AA) - Dr. İbrahim İmran Öztahtalı'nın kaleme aldığı "Aş ve Aşk" adlı tek kişilik tiyatro oyunu, Feyman Kültür Merkezi-Feyk Sahne tarafından Bursalı sanatseverlerle buluşturulacak.

Ercan Özdal'ın sahneye uyarlayıp yönettiği oyunun prömiyeri, 25 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Nilüfer Yüzüncüyıl Arena Sahne Blackbox'ta sahnelenecek.

Serdar Topuzoğlu'nun rol aldığı, ışık ve efektleri İsmail Özgün Erbay'a, çekirdek hikayesi Ömür Akkor'a, sergi minyatürleri Suzan Çataloluk'a, afiş tasarımı Bekir Garip'e ait oyunda, oyuncu koçluğunu Yaşar Bayram Gül üstleniyor.

Oyunda, Hazreti Mevlana, dergahına giren Ömr'ün terbiyesi için onu mutfakta bir aşçı çırağı olarak başlatıyor. Olgunlaşma ve pişme yolculuğuna Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad'ın yazlık sarayında devam eden Ömr için yepyeni bir sayfa açılıyor.

Dergahtan saraya bir aşk hikayesini konu alan oyun, anlatı tiyatrosu olarak sahnede izleyicisinin beş duyusuna da hitap edecek. Oyunun sonunda Ömr, sahnede bal helvası kavuracak ve oyun çıkışında hikayeyi anlatan minyatür sergisi eşliğinde seyirciye bal helvası ikram edilecek.



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