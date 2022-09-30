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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 2. gün başladı

AA

4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 2. gün başladı

BURSA (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda 2. gün etkinlikleri başladı.

İlk 3'üne Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun dördüncüsü, Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında düzenleniyor.

"Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

Oyunların ikinci gününde atlı okçuluk, geleneksel okçuluk, mas güreşi, aşırtmalı aba güreşi ve yağlı güreş müsabakaları yapılacak.


- Kültürel etkinlikler de düzenleniyor


Organizasyon, spor müsabakalarının yanı sıra kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Oyunlar için hazırlanan alanda, el sanatları atölyeleri, yöresel tanıtım çadırları ile uygulamalı atölyelerde vatandaşlar, kültür ve sanat alanında farklı deneyimler yaşayabilecek. Ayrıca 12.00 ile 13.00 saatleri arasında Mevlid-i Şerif okunacak.

Gastronomi bölümünde evrensel tatları deneyimleyecek misafirler, İznik Köylü Pazarı'ndan alışveriş yapabilecek. Katılımcılara yöresel ikramlarda da bulunulacak.

Binicilik, okçuluk, geleneksel çocuk oyunları, çocuk obası sanat atölyeleri, izcilik ve hippoterapi (Atlı terapi) alanlarında özellikle çocuklar, eğlenceli anlar yaşayarak dolu dolu zaman geçirecek.

Sahne bölümünde ise evrensel müzikler ve halk dansları gösteri düzenlenecek. Arslanbek Sultanbekov ile Kıraç'ın konser vereceği alanda misafirlerin keyifli anlar yaşaması sağlanacak.

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