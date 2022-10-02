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BURSA (AA) - Eker Süt Ürünleri tarafından bu yıl 9'uncusu organize edilen Eker I Run Koşusu, Bursa'da gerçekleştirildi.

"9. Eker I Run ile ritmini yakala" sloganıyla düzenlenen organizasyonda 42 kilometre maraton, 15 kilometre, 5 kilometre ve paten yarışının yanı sıra çocuklarda 4-6, 7, 8, 9, 10, 11, ve 12 yaş kategorilerinde yarışlar yapıldı. Ayrıca özel sporcular yarışları da düzenlendi. Organizasyonda tüm kategorilerde 16 ülkeden 3 bine yakın katılımcı yer aldı.

Uludağ'ın oteller bölgesinde 1800 metre rakımda startı verilen maratona 14'ü kadın, 55'i erkek olmak üzere 69 sporcu katıldı. Soğuk ve yağışlı havada başlayan yarış, uzun süre yokuş aşağı devam etti. Koşu, Nilüfer ilçesindeki Eker Meydan'da sona erdi.

Zorlu yarışı erkeklerde 2 saat 25 dakikalık derecesiyle Levent Kuva kazandı. 2.25.20'lik derecesiyle Oğuzhan Emre Singer ikinci, 2.38.37'lik derecesiyle Cemalettin Suntur üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Özlem Işık, 2.59.15'lik derecesiyle birinci sırada geldi. Gülşen Eser, 3.16.32'lik derecesiyle ikinci, Almanya'dan Lea Sabrina Kaufmann ise 3.28.19'luk derecesiyle üçüncü sırada geldi.

Maraton ve 15 kilometre yarışlarını kazanan sporcular, Roma Maratonu'na katılma hakkı elde etti.





- Kısa mesafelerde dereceler

Organizasyonda 15 kilometre yarışına yaklaşık 700, 5 kilometre koşusuna ise yaklaşık bin 600 kişi katıldı. Dereceye giren sporcular şöyle:

- 15 kilometre

Erkekler:

1. Ömer Alkanoğlu (49.49)

2. Yunus Emre Akkuş (50.26)

3. Şemsettin Kaya (56.51)

Kadınlar:

1. Elif Gökçe Avcı (1.02.11)

2. Ece Calp (1.03.42)

3. Serra Sude Kökduman (1.08.34)





- 5 kilometre

Erkekler:

1. Brice Pedeau (Fransa) (17.14)

2. Doruk Saldamlı (17.35)

3. Sezgin Uluhan (17.52)

Kadınlar:

1. Aysu Çakmak (23.27)

2. Tuğçe Bitirim (23.45)

3. Bahar Bulut (26.28)





- "Minik adımlar"a büyük ilgi

Çocukların yarıştığı "Minik adımlar"a büyük ilgi gösterildi.

Eker Meydan önünde 500 metrelik parkurda yapılan yarışlar, 7 farklı yaş kategorisinde düzenlendi. Sırayla start alan çocuklar, birinci gelebilmek için büyük mücadele gösterdi.

Çocuklar parkurda koşarken anne ve babaları da alkışlarla kenardan çocuklarına destek verdi. Özellikle 4-6 yaş kategorisindeki çocukların yarışı büyük beğeni topladı.

Organizasyonun düzenlendiği alanda gerçekleştirilen birçok etkinlikte de çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.





- Özge Kiraz: "Birçok sporseveri buluşturduk"

Eker Süt Ürünleri Pazarlama Müdürü Özge Kiraz, yaklaşık 3 bin kişiyi koşturduklarını söyledi.

Organizasyonla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Kiraz, "Yaklaşık 3 bin kişilik katılımla farklı farklı parkurlarda birçok sporseveri buluşturduk." dedi.

Yarışı bu yıl 9. kez düzenlediklerini aktaran Kiraz, şunları kaydetti:

"İlk senemizde 600 kişiyle başladık. Bugün sayımız 3 binlere çıktı. Hem koşucu sayımız arttı hem de hayatımıza yardımseverlik koşusu girdi. Bugün yardımseverlik koşusu yapan yaklaşık 1000 kişi buradaki 19 sivil toplum kuruluşuna şu ana kadar 700 bin liralık kaynak aktardı. Önümüzdeki 15 gün bağışlar devam edecek. Kampanyanın sonunda STK'lere 1 milyon 200 bin liralık katkı oluşturacağız."





- Caner Odabaşıoğlu: "Türkiye'nin en özel maratonlarından biri"

Eker I Run Yarış Direktörü Caner Odabaşıoğlu ise "Bugün 3 bin kişiyi koşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarda 7 ayrı yaş grubunda start verdik. Organizasyonumuzda amacımız aileleri ve gelecek nesilleri sağlıklı hareketin içine katmak. Bugün 500 çocuğu koşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uludağ'ın zirvesinden start aldıklarını hatırlatan Odabaşıoğlu, "Türkiye'nin en özel maratonlarından biri. Yokuş aşağı koşuldu. 2 bin 200 metre iniş, 550 metre de tırmanış var. Hızlı koşmaya çok müsait. Bugün çok büyük bir kapışma oldu. Üçüncü senesinde erkeklerde 2 saat 30 dakikanın altına indik. Çok hızlı bir koşu oldu. Kadınlarda da 2.59.15 gibi çok harika bir derece geldi." ifadelerini kullandı.





- Maraton birincilerinin görüşleri

Erkeklerde maraton birincisi Levent Kuva, yarışı ilk sırada tamamladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Maratona ilk kez katıldığını aktaran Kuva, "Eker I Run Koşusu'na yıllardır katılıyorum ama hep 15 kilometrede koşmuştum. Bu sene 42 kilometrede şansımı denedim. Yükseklerde yağmur vardı. Son 15 kilometreye kadar yağdı. Aşağı indikçe hava ısındı. Yarış toplu olarak başlamıştı ama finişe 2 kişi geldik. Birinci olduğum için çok mutluyum. Baştan sona çekişmeli geçti. Rakibim Oğuzhan Emre Singer ile çekişmeli bir yarış yaptık." diye konuştu.

İyi bir organizasyon yapıldığını dile getiren Kuva, "Ne trafik ne de organizasyondan yana herhangi bir problem oldu. Güzel bir organizasyon yapıldı. İlk başlarda yağmurun olması güzeldi." şeklinde görüş belirtti.

Kadınlarda ilk sırada gelen Özlem Işık, "Şahaneydi. Beklediğimden daha hızlı bir yarış oldu. Yokuşlarda tükeneceğimi düşündüm ama öyle olmadı. Son 2 kilometrede kalabalığı da görünce heyecan ve mutlulukla koştum." dedi.

Yokuş aşağı gelen parkurun zorlu olduğunu belirten Işık, "İnişte ön bacak kaslarımız çok yoruldu. Yokuşlar da bizi tüketti. Hava soğuktu. Başta kazaklarla koştuk. Aşağılara inerken hava ısınınca yağmurluk ve rüzgarlıkları attık." ifadelerini kullandı.

Organizasyon düzenlenen ödül törenleriyle sona erdi.





- ​​​​​​​18 STK için bağış toplandı

​​​​​​​9. Eker I Run'da "Adım Adım" iş birliği ile gerçekleşen Yardımseverlik Koşusu'nda ise sivil toplum kuruluşlarının projeleri için 760 bin lira bağış toplandı.

Organizasyonda düzenlenen kampanyayla Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Hayata Destek Derneği, Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER), Gönüllü Hareketi, İlgi Otizm Derneği, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), Köy Okulları Değişim Ağı (KODA), Koruncuk Vakfı, Paylaşımcı Toplum Derneği, SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği (SMADER), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), TEMA Vakfı, Türk Eğitim Vakfı (TEV), Tohum Otizm Vakfı, UNICEF, Türk Eğitim Derneği için bağışlar alındı.

Etkinlik kapsamında "https://ipk.adimadim.org/" adresi üzerinden iki hafta süreyle daha bağış toplanmaya devam edilecek.

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