Bursa'da kulüpler resmi belgeyle dağ tırmanışı yapabilecek

BURSA (AA) - Bursa Valiliği tarafından yayımlanan genelgeye göre, dağcılık ve doğa yürüyüşü faaliyetleri için kulüpler kendilerine verilecek resmi belgeyle, ferdi dağcılık faaliyeti yapacak olanlar da dağcılık lisansına sahip en az 3 kişi olmak kaydıyla faaliyetlerini yapabilecek.

Valilik tarafından dağcılık faaliyetinde alınması gereken tedbirler ve uyulması gereken kurallarla ilgili yayımlanan genelgede, ülke genelinde doğa yürüyüşü faaliyetlerinin genellikle hafta sonu turları şeklinde bahar ve yaz aylarında kulüpler tarafından amatörce yapıldığı belirtildi.

Genelgede, dağcılık faaliyetleri esnasında yaşanan kazaların genellikle olumsuz arazi ve hava koşulları, çığ, sis, yıldırım düşmesi, oksijen miktarının yetersizliği, bilgi eksikliği, malzeme yetersizliği, aşırı güven, dikkatsizlik, fiziksel yetersizlik, kişisel sağlık sorunları, telaş ve panik, birlikte hareket etmeme, yabani hayvan saldırısı, yılan, akrep veya böcek sokması, kaya kopması ve düşmesi gibi nedenlerden meydana geldiği tespit edildiğine yer verildi.

Bursa'da, Uludağ bölgesi, Sadağı, Tacir ve Sansarak kanyonları, Suuçtu Şelalesi, Kocayayla Katır Dağı, Samanlı Dağı, Longoz Ormanları ve Ericek Göleti başta olmak üzere birçok yüksek irtifalı dağ, yayla ve doğa yürüyüşü yapılan yerin bulunduğu belirtilen genelgede, şunlar kaydedildi:

"Gelinen noktada söz konusu olayların yaşanmaması adına Valiliğimizce bu faaliyetleri gerçekleştirecek kişilerin can güvenliğinin korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla uyulması gereken tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda dağcılık ve doğa yürüyüşü faaliyetleri için kulüpler faaliyet programlarını hazırlayıp Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü resmi web sayfasında yer alan taahhütnameyi de doldurduktan sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teslim edecek ve Dağcılık Federasyonu tarafından da onaylandıktan sonra kendilerine verilecek resmi belgeyle; ferdi dağcılık faaliyeti yapacak olanlar ise dağcılık lisansına sahip en az 3 kişi olmak kaydıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü resmi web sayfasında yer alan taahhütnameyi doldurduktan sonra faaliyetlerini yapabilecek.

Dağcılık faaliyeti yapacak kulüplerin tüm üyeleri dağcılık lisansına sahip olacak, faaliyet esnasında antrenörlük belgesine sahip kişiler bulunacak, ilgili kurumlara yazışmaların yapılabilmesi için başvurularını en az 5 gün öncesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yapacak. Ekip sayıları kış etkinliklerinde (özel günlere dahil etkinlikler hariç) 15'i geçmeyecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından faaliyet alanına giren konulara göre İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü 48 saat öncesinden bilgilendirilecek. Yaz dağcılık faaliyeti için pusula, GPS, ilk yardım çantası, her sporcunun yanında kaliteli düdük, kış dağcılık faaliyeti için pusula, GPS, ilk yardım çantası, her sporcunun yanında kaliteli düdük, karlı zemin durumuna bağlı olarak her sporcuya özel kazma, krampon, grup için ise kar küreği ve bivak torbası bulundurulacaktır."

Dağ tırmanışları ve günübirlik doğa yürüyüşleri için faaliyetle ilgili kurumundan gerekli izinler alındıktan sonra ilgili kolluğa (jandarma veya polis) bildirim yapılmadan faaliyete geçilmeyeceği belirtilen genelgede, faaliyetlere katılanların meteorolojik uyarıları takip etmesi, güncel hava şartlarına bağlı olarak gerekli ekipmana (kask, kazma, krampon, biva, ip, temel teknik emniyet malzemeleri, çanta, bot) sahip olması ve ihtiyacı karşılayacak kadar yiyecek ve içecek bulundurması istendi.





