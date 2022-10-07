İnegöl'de annesinin emzirip uyuttuğu bebek yaşamını yitirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesi tarafından emzirildikten sonra uyuyan bebek hayatını kaybetti.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde, Kozluca Yolu mevkisinde Habibe ve Burak C. çiftinin iki ay önce dünyaya gelen bebeği İnci, annesi tarafından emzirildikten sonra uyudu.

Bir süre sonra hareketsiz olduğu görülen bebek, özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşamını yitirdiği belirlenen bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.