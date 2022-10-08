Bursa'da "Türkçe'nin Uluslararası Şiir Şöleni" gerçekleştirilecek

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BURSA (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 15'incisi düzenlenecek "Türkçe'nin Uluslararası Şiir Şöleni", 13 Ekim'de başlayacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, şiir şöleni için uzun zamandır devam eden hazırlıklar tamamlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteklediği etkinlik, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Konya'da Selçuklu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin yanı sıra, Azerbaycan, İran, Özbekistan, Kırgızistan, Moldova, Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, KKTC, Romanya, Türkmenistan, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Irak'tan şairlerin katılacağı şölende, Bursa'nın üç büyük şairi Süleyman Çelebi, Eşrefoğlu Rumi, Niyazi Mısri adına ödüller verilecek ve şiir fasılları yapılacak.

Şairlerin ve şiir severlerin buluşacağı şölende şiir atölyeleri gerçekleştirilecek, İbrahim Paşa Kültür Merkezi'nde Bursa Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Topluluğu tarafından Türk Dünyası Türküleri konseri icra edilecek.

Konya'da 16 Ekim'de tamamlanacak programda şairler, Mevlana ve Yunus Emre şiir fasıllarında şiirlerini okuyacak.









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