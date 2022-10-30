Bursa'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasındaki bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde bir eğlence mekanında iki grup arasında kavga çıktı.

Olayda Bilal Y. ile Muammer B. bıçaklanarak yaralandı.

Yaralılar özel araç ile hastaneye kaldırıldı.



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