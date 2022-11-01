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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa sahilindeki turizm bölgesi Karacabey Boğazı'nın yolu yenilendi

AA

Bursa sahilindeki turizm bölgesi Karacabey Boğazı'nın yolu yenilendi

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde uzun sahiliyle yazın çok sayıda tatilciyi ağırlayan, 300 kuş türüne ev sahipliği yapan longoz ve ıhlamur ormanlarını barındıran Boğaz bölgesine ulaşım sağlanan yoldaki çalışmalar tamamlandı.

Yenileme çalışmaları tamamlanan Karacabey-Boğaz yolunda incelemelerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, ilçe merkezinden sahil şeridine uzanan 30 kilometrelik yolun yapımının 1960 yılında başladığını, 1980'de asfaltlandığını söyledi.

20 kırsal mahalleye ulaşım sağlayan yolun, turistlerin yoğun kullanımından dolayı zaman içinde yetersiz kalmaya başladığını belirten Esgin, yoğun çalışmalar sonucunda yolun genişletilerek asfaltlama işleminin yapıldığını bildirdi.

Bölgeye bir de güvenli ulaşım için çevre yolu kazandırdıklarını aktaran Esgin, şöyle konuştu:

"Yol medeniyet demektir. Bu yolun bitirilmesinin anlamını en iyi bu bölgede yaşayan hemşehrilerimiz biliyor. Yolumuz özellikle yaz aylarında çok büyük bir yoğunluğun yaşandığı bir bölgeye hizmet ediyor. Bunun yanı sıra tabii Karacabey, bu bölgede önemli bir ulaşım ağının merkezi konumuna geçiyor. Özellikle İstanbul ve İzmir'in arasındaki otoyolda önemli bir kavşak noktası Karacabey. Otobandan itibaren yaklaşık 15-20 dakikalık bir yolculukla denize ulaşmak mümkün olacak. Yani bu şu demek, İstanbul'dan yola çıkan bir vatandaşımız yaklaşık 1,5 saatlik bir yolculukla Karacabey Boğazı'na ulaşmış olacak. İstanbul ve İzmir'in orta noktası olarak buranın konumlandığını düşünürseniz ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olacağız. Bölgemizin hem turizmine katkı sağlayacak hem kırsal mahallelerine güvenli ulaşımı sağlayan yolumuzu yenilemek, AK Parti iktidarımıza nasip oldu."

Esgin, yolun tamamlanmasında emeği geçenlere ve çalışmalara destek veren Karacabeylilere teşekkür etti.

İnceleme gezisinde Esgin'e, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Vural ve bölgedeki mahallelerin muhtarları eşlik etti.

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