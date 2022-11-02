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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, yanan tekstil fabrikasını inceledi

AA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, yanan tekstil fabrikasını inceledi

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde yanan fabrika alanında inceleme yaptı.

Soğutma çalışmasına devam eden ekipleri ziyaret ederek söndürme çalışmaları hakkında bilgi alan Aktaş, insansız hava aracıyla çekilen görüntüleri izledi.

Başkan Aktaş, gazetecilere, alevlerin tekstil fabrikasının bodrum katında başladığını ve polyester içerikli malzemelerin depolandığı zemin katta yangının büyüdüğünü söyledi.

Yangına kısa sürede müdahale ettiklerini belirten Aktaş, "İki tesellimiz var; birincisi herhangi bir can kaybının olmaması en büyük tesellimiz, ikincisi de olası çok büyük bir afet gerçekleşebilirdi. Valimize, tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi tüm imkanlarıyla, itfaiye teşkilatıyla burada." dedi.

Aktaş, söndürme çalışmalarına katılan tüm kurum ve kuruluşlara, personele teşekkür ederek herkese "geçmiş olsun" dileğini iletti.

Balıkesir, Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Yalova'daki belediye itfaiyelerinden de takviye aldıklarını bildiren Aktaş, "Bugün Orman Genel Müdürlüğü de devreye girdi ve gelen helikopterle şu an su takviyesine gittiler İznik Gölü'ne. İnşallah ikinci uygulamayı tekrar yapacaklar. İlerleyen günlerde nedenleri, niçinleri, bundan sonra süreçte neler yapılabilir, bunlar araştırılacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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