Azerbaycan Kültür Bakanlığının "Şuşa Fotoğraf Sergisi" Bursa'da açıldı

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BURSA (AA) - Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da, Azerbaycan Kültür Bakanlığınca hazırlanan "Şuşa Fotoğraf Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Sergi, TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 39. Dönem Toplantısı kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde beğeniye sunuldu.

Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, serginin açılışında, Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtuluş sürecini anlattı ve desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Kerimov, Şuşa'nın 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesinden dolayı birçok etkinlik yapacaklarını belirterek, herkesi kente davet etti.

Fotoğraf sergisini, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da aralarında olduğu TÜRKSOY kültür bakanlarına gezdiren Kerimov, görseller hakkında bilgi verdi.

Sergideki fotoğraflarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Şuşa ziyaretinin görselleri de yer aldı.

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