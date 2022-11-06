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Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal

Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Humay Fırıncıoğlu, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, İlayda Uçak, Milanova (Eylül Akarçeşme, Cansu Bir, Arzum Tezcan, Radosova)

Fenerbahçe Opet: Lazareva, Aslı Kalaç, Fedorovtseva, De Souza, Eda Dündar Erdem, Buse Ünal (Gizem Örge, Silva, Cansu Çetin, Meliha Diken, Meryem Boz)



Setler: 16-25, 18-25, 21-25

Süre: 67 dakika (19, 23, 25)





BURSA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.



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