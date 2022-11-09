Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa, Kuveyt'te tanıtıldı

KUVEYT (AA) - Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'nın tanıtımı amacıyla Kuveyt'te çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bursa-Kuveyt Kardeşlik Derneği öncülüğünde iki gün süren Bursa Tanıtım ve Yatırım Günleri programında Bursalı iş insanları Kuveytli yatırımcılarla iş birliklerine imza attı. "Sağlık", "ekonomi" ve "ticaret" konularında oturumların düzenlendiği programa Kuveytli iş insanları ilgi gösterdi.

Oturumlarda, Türkiye ve Kuveyt'te konusunda uzman isimler, iki ülke arasında yapılabilecek iş birlikleri üzerine konuştu. Etkinliğin bir bölümünde ise Türkiye'den gelen firmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla Kuveytli iş adamları ikili görüşmeler yaptı.

Programa katılan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Körfez Temsilcisi Rahim Albayrak, gazetecilere, bu tanıtım programlarına Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak da destek verdiklerini söyledi.

Orta Doğu'daki en aktif yatırımcı gruplarından birinin Kuveyt'te olduğunu belirten Albayrak, "Bizim buradaki hedefimiz, Kuveytli yatırımcıların Türkiye'de yatırımlarını doğru yönlendirmek. Türkiye'deki yatırımların büyümesine katkı sağlamak. İki ülke arasında yatırımlar ve iş birlikleri arttıkça ilişkiler de o kadar güçleniyor. Bu programlar sayesinde yatırımcıların Türkiye hakkındaki bilgileri artıyor. Bu da devamında yeni ve doğru yatırımları getiriyor." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız da Bursa'nın, dünyanın farklı yerlerinden gelen halkların yaşadığı çok kültürlü bir şehir olduğunu ifade etti.

Yıldız, Bursa'nın zengin bir tarihi mirası ve doğası olduğuna işaret ederek, "Burada yaşayan tüm medeniyetler, bu şehrin değerlerine yeni değerler katarak Bursa'yı dünyanın cazibe merkezi ve adeta medeniyetlerin buluşma noktası haline getirmiştir. Kuveyt'teki bu buluşmanın da Bursa ile Kuveyt arasında yeni iş birlikleri ve turizm faaliyetleri açısından faydalı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

- "Bursa bir turizm, ticaret, üretim şehridir"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın özellikle Körfez ülkelerinden turist çeken bir şehir olduğunu dile getirdi.

Dündar, Bursa'nın turizm potansiyelinin yatırımcıların da dikkatini çektiğini belirterek şöyle dedi:

"Bursa'da yaşayan, Bursa'da evi ve yatırımı olan Kuveytli dostlarımızı burada görünce mutlu olduk. Burada kurulan köprü, oluşan bu kardeşlik hukukunun devamına katkı sağlayacaktır. Bursa bir turizm, ticaret, üretim şehridir. Bursa yüksek teknoloji üretim ve dünyaya en çok ihracat yapan Türkiye'nin ikinci şehridir. Tüm bu özelliklerin yanında Bursa bir huzur ve güven şehridir. Bursa'da ana kucağı şefkati vardır. Nerede zorda kalan bir topluluk varsa Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Orta Doğu'ya kadar Bursa'da nefes alır."

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, bu organizasyonun Bursa iş dünyasının, Orta Doğu'nun önemli yatırımcıları arasında yer alan Kuveyt ile ilişkilerini güçlendirmek adına önemli bir destek sağlayacağını ifade etti.

Bursa Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Türk Dünyası Kültür Başkentliği ve UNESCO adaylığının yanı sıra son dönemde birçok alanda yaptığı çalışmalarla Bursa'nın bir turizm atağında olduğunu söyledi.

Özer, 28 bin yatak kapasitesi, 327 oteliyle Bursa'nın bütün paydaşlarını ve misafirlerini ağırlamaya her daim hazır olduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin geldiği, 2 milyonun üzerinde gecelemenin olduğu Bursa'nın en önemli turizm pazarlarından biri Kuveyt. Dolayısıyla biz de misafirlerimize daha iyi hizmet verebilmek için gerekli tüm tanıtım ve hizmet faaliyetlerini aralıksız sürdürüyoruz." diye konuştu.

Programın ana sponsoru Atış Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Ahmet Atış da Bursalı iş adamları ve işletmelerle Kuveytlileri bir araya getirmenin mutluluğu içinde olduklarını dile getirdi.

Atış, iki gün boyunca kültür, sanat, sağlık, turizm ve ekonomi ağırlıklı 8 oturumla 4 bin Kuveytli ağırladıklarını belirterek, "Türkiye'den de 100 kişilik bir protokol katılımımız var. Biz Atış Şirketler Grubu olarak 6 yıldır Kuveyt ile iş birliğimizi sürdürüyoruz. İki yıldır da kamu ve özel sektör katılımlarıyla bu çalışmalarımız daha verimli hale geldi. 4 ay boyunca 8 ülkede bu etkinliğimiz devam edecek. Ticari anlamda şehrimize, turizm anlamında da ülkemize katkı vereceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuveytli yatırımcı Muhammed Al Saleem, tanıtım organizasyonlarının iki ülke için de son derece önemli olduğunu, Türk şirketlerinin Kuveytli yatırımcılarla daha sık bir araya gelmeleri gerektiğini kaydetti.

Programa, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez'in yanı sıra sağlık kuruluşları, turizm acenteleri ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

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