Harmancık'ta Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvasında 12 takım mücadele ediyor.

Harmancık Kaymakamlığı, Harmancık Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğiyle Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası organize edildi.



İlçe Spor Salonu'ndaki turnuva, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş'ın servis atışı ile başladı.



Kurumların personelinden oluşan 12 takımın yer aldığı turnuvanın açılış programına, Harmancık Kaymakamı Esma Atasever, daire amirleri ve sporseverler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.