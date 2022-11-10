Bursa'nın turistik bölgelerinden Gölyazı Mahallesi'nin yolu yenileniyor

BURSA (AA) - Bursa'nın en zengin antik yerleşimlerinden olan, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Gölyazı Mahallesi'nin yolu Büyükşehir Belediyesince yenileniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzmir yolu ile Gölyazı arasındaki 4 bin 300 metre uzunluk ve 8 metre genişliğindeki yolda çalışma başlatıldı.



Tarihi milattan önce 6'ncı yüzyıla kadar uzanan ve özellikle hafta sonları çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Gölyazı'ya ulaşımın sağlandığı yolda 40 bin ton kazı dolgu çalışması yapıldı. Sıcak asfalt kaplama çalışmalarının da başladığı yola yaklaşık 8 bin ton asfalt dökülecek. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla Gölyazı'ya ulaşım daha konforlu hale gelecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kent merkezinde Adliye Kavşağı, Fuat Kuşçuoğlu ve Balıklıdere köprüleri gibi dev bütçeli yatırımların devam ettiğini, diğer taraftan mevcut yolların daha sağlıklı hale getirilmesi için yoğun bir çaba harcadıklarını kaydetti.

Belirli bir program dahilinde çalışmaların 17 ilçede kesintisiz sürdüğünü belirten Aktaş, "Gölyazı sadece Bursa'mızın değil ülkemizin önemli turizm değerlerinde biri. Özellikle hafta sonları yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşanıyor. Yolun daha konforlu hale getirilmesi için muhtarımızın da yoğun talepleri vardı. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kısa zamanda artık Gölyazı'ya ulaşım da daha konforlu hale gelecek." ifadelerini kullandı.

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