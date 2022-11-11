Kestel Belediye Başkanı Tanır, çocuklarla fidan dikti

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikimi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes Ol" fidan dikim kampanyası kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve yüzlerce çocuk katıldı.

Esentepe Şehit Eren Bülbül Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte 100 fidan toprakla buluşturuldu.



Tanır, etkinlikte yaptığı açıklamada, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak adına fidan dikimine önem verdiklerini belirterek, "Bugün çocuklarımızla anlamlı bir etkinliğe imza atıyoruz. Çocuklarımıza daha yeşil bir Kestel bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Dikilen her fidan geleceğe yapılan güzel bir yatırımdır. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.





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