Bursa'da bir kadın evde bıçakla öldürülmüş bulundu

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BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kadın, evde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.



Değirmenönü Mahallesi 2. Damla Sokak'ta bir apartmanın 3. katındaki evde Nazlı Meral'i (36) bıçaklanmış bulan yakınları, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Meral'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Nöbetçi savcının incelemesinin ardından kadının cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.



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