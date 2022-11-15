Bursa merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa merkezli 7 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, örgüt kapsamında silahlı yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 20 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bursa dahil 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ve 9 fişek ele geçirildi.

Diğer 4 şüphelinin 2'sinin yurt dışında, 2'sinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Cezaevindekiler dahil 18 zanlının, emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden biri salıverildi, 17'si adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılardan 11'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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