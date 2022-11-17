Bursa'da düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele uygulaması

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BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik uygulamada 21 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güveni sağlamak için kentin 75 noktasında 418 personelle uygulama gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 4 bin 706 kişi sorgulandı, 16 araç trafikten men edildi ve 9 bin 742 lira para cezası uygulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 21 kişi uygulamada yakalanırken, üzerinde haciz bulunan bir araç da ele geçirildi.



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