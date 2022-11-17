Bazı Avrupa ülkelerindeki "skuterler"in takibi Bursa'daki firmanın yazılımıyla yapılıyor

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Bazı Avrupa ülkelerinde kullanılan elektrikli skuterler, Bursa'da 13 yıldır faaliyet gösteren firmanın yazılımıyla takip ediliyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesindeki Ulutek Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde yazılım sektöründe çalışmalarını sürdüren firma, akıllı şehirler için ürün ve çözümler üretiyor.

Biletleme, otopark sistemi ve elektrikli skuter paylaşım platformu olmak üzere üç alanda çalışma yürüten firma, geliştirdiği yazılımlarla şirketlere altyapı sağlıyor.

Firma, yerli yazılımla Hırvatistan merkezli, Yunanistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, İtalya ve Slovenya'da faaliyet gösteren paylaşımlı araç şirketine altyapı desteği vermeye başladı.

İhraç edilen yerli yazılım sayesinde söz konusu Avrupa ülkelerinde Hırvat şirket tarafından işletilen skuterlerin kullanımı, şarj durumu, uygunluğu ve konumu başta olmak üzere platformun birçok sistemsel altyapısı sağlanıyor.

Serim Yazılım Teknolojileri firmasının sahibi Rasim Serim, AA muhabirine, 2009'dan itibaren özellikle toplu taşıma teknolojilerinde, havalimanlarına yolcu taşıyan firmaların biletleme altyapılarını hazırladıklarını söyledi.

Otopark sistemi konusunda Bursa il genelinde teknoloji hizmeti verdiklerini belirten Serim, "Mikro mobilite çözümü olarak 'Hey Scooter' markasıyla tüm Türkiye'de lisansımız bulunmakta ve işletmeciliği yapmaktayız. 'Hey mobilite' sistemiyle de aynı zamanda şirketlere yazılım çözümü sunmaktayız. Şu anda Türkiye'de 5 ilde 500 skuter ile 15 kişilik ekiple bu faaliyeti devam ettirmekteyiz." dedi.

- "Bizim için çok önemli bir açılım oldu"

Serim, yaklaşık bir senedir yazılım ihracatıyla ilgili yurt dışında etkinliklere ve fuarlara katıldıkları bilgisini vererek, ilk anlaşmalarını Hırvatistan merkezli şirketle yaparak ihracata başlamanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

"Paylaşım sistemi" olarak geçen mobilite sisteminin 5 yıllık süre boyunca hem yazılım hem destek hizmetini sağlayacaklarını bildiren Serim, "Bu tabii bizim için çok önemli bir açılım oldu. Özellikle son birkaç senedir verdiğimiz çabanın karşılığını görmüş olduk. Türkiye'ye 1 milyon avro civarında bir ihracat geliri elde etmiş olacağız." diye konuştu.

Rasim Serim, firmanın Hırvatistan'ın yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, İtalya, Slovenya gibi ülkelerde paylaşımlı sistem hizmeti verdiğini söyledi.

Anlaşmanın, teknolojik altyapı, paylaşım sistemi, mobil uygulama ve operasyonel ihtiyaçlara yönelik çözümleri içerdiğini kaydeden Serim, "Bu bizim için ve özellikle ülkemiz için gerçekten çok önemli bir konu. Yüksek teknolojinin olduğu bir alanda ihracat gerçekleştiriyoruz. Tamamen yerli olarak geliştirdiğimiz yazılımların yurt dışına çıkış noktası olacak. Daha sonrasında da hedefimiz tüm Avrupa ve dünyanın geri kalanında bu sistemleri yaygınlaştırmak ve ihracatı artırmak." değerlendirmesini yaptı.

Şehirlerdeki mikro ulaşım sisteminin önemine değinen Serim, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mikro ulaşım sistemleri tabii şu anda çok popüler olan tüm dünyada elektrikli araçlar ve şehirlerin 'sıfır karbon emisyon' hedefine uygun olarak çok önemli bir çözüm getiriyor. Otopark sorunları, yükselen yakıt fiyatları, şehirlerdeki trafik problemlerinin mikro ulaşım sistemleriyle çözülmesi bekleniyor. Ülkelerde bu konuyla ilgili teşvikler bulunuyor. Gençlerin de özellikle bu alana olan ilgisi bunu son yıllarda daha popüler hale getirdi. Bizim teknolojimiz bu mikro ulaşım sistemleriyle ilgili bu paylaşım sistemlerine bir çözüm olarak sahada girişimcilere veya operasyon yapan firmalara yüksek teknoloji çözümü ve yazılım çözümü sunuyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.