Harmancık Kaymakamı Atasever'den İlçe Emniyet Amirliğine ziyaret

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BURSA (AA) - Harmancık Kaymakamı Esma Atasever, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.



Kaymakam Atasever, kurum denetimleri kapsamında Harmancık İlçe Emniyet Amirliği ziyaret ederek, İlçe Emniyet Amir Vekili Şaban Durdu'dan yapılan bilgi aldı.



Atasever, emniyet mensubu çalışanlarına teşekkür etti.

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