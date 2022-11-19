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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Anıl Veziroğlu, Selena Gamze Öget Çerçi

Bursa Uludağ Basketbol: Cuic 13, Meryem Gültekin, Davis 7, Gizem Uca 7, Deniz Çolakoğlu, Gonca Karataş, Özge Kavurmacıoğlu 5, İlsu Darıcıoğlu 2, Ferda Yıldız 2, Cannon 31

Emlak Konut: Melek Selçok, Merve Arı 11, Lavender 11, Bahar Çağlar Ökten 6, Gizem Yavuz 5, Fields 13, Walker 24, Harika Gözde Eldaş 2

1. Periyot: 22-22

Devre: 35-39

3. Periyot: 51-56

BURSA (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol’u 72-67 yendi.

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