Bursa'da tartıştığı şüphelilerin köpeğinin saldırısına uğrayan kişi olayı anlattı

BURSA (AA) - Bursa'da bir köpeğin yaraladığı kişi, pitbull cinsi hayvanın üzerine saldırtıldığı iddiasıyla 3 şüpheliden şikayetçi oldu.

Erol Tosun (46) ile eşi avukat Elif Tuba Karakoç Tosun'un iş ortağının eşi M.M.Ö. (53), Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Vişne Caddesi'nde bir iş yerinde, önceden yaşanan olayla ilgili konuşmak üzere buluştu.

Tosun ile kendilerine selam vermediği iddiasıyla M.M.Ö, oğlu E.Ö. ve yanlarındaki bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 şüpheli tarafından üzerine saldırtıldığı öne sürülen pitbull cinsi köpek, Erol Tosun'u yaraladı.

Kollarından yaralanan Tosun, köpeği ikinci kattaki iş yerinin penceresinden attı. Boğuşmanın ardından şüphelilerin elinden kaçan Tosun, sokaktaki kişilerden yardım istedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Tosun'u Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alınan Tosun, 3 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

- Güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

Tosun'un şikayeti üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve köpeğin, tartışmaları duyunca kendiliğinden Tosun'a saldırdığını ileri süren E.Ö, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

Olay sonrası kaçtıkları iddia edilen M.M.Ö. ve diğer şüphelinin de yakalanması amacıyla polisin başlattığı çalışma sürüyor.

Tosun'un köpeği iş yerinin ikinci katından atması, dışarıda otururken yeniden saldırdığında tekmelemesi ve şüphelilerin köpeği alarak bir otomobille kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

- "Böyle haince bir tuzağa gideceğimi düşünmemiştim"

Tedavisinin ardından taburcu edilen Erol Tosun, yaptığı açıklamada, M.M.Ö'nün eşiyle aralarında sorunlar bulunduğunu söyledi.

Kendisinin olmadığı bir ortamda eşi Elif Tuba Karakoç Tosun ile bu konuyu konuşan M.M.Ö'nün sinir krizi geçirdiğini, kendisine zarar verip hakaret ettiğini ileri süren Tosun, bunu sonradan öğrendiğini anlattı.

Tosun, bunu konuşmak amacıyla M.M.Ö'yü aradığını, restoranda buluşmak için anlaştıklarını ancak oğlu E.Ö'nün gelip kendisini 150 metre ilerideki iş yerlerine götürdüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yukarı çıkınca M.M.Ö, 'Neden selam vermiyorsun?' dedi. 'Yedi sülaleme küfretmiş kişiye neden selam vereyim' dedim. Tartışırken kafamda bir fırça sapının patladığını fark ettim. Ne oluyor diye dönünce hiç tanımadığım, içeriye girdiğimde de görmediğim kişi 'Sen kimin mekanında kime artistlik yapıyorsun' diyerek pitbull cinsi köpeğine saldırması komutunu verdi. Komutla karşı taraftan bir pitbullun üzerime geldiğini gördüm. Omzumdan ve dirseklerimden etkisiz hale getirip köpeğin saldırmasını sağladılar. Ayaklarıma saldırdığında tekme atarak köpeği savuşturdum. Köpek üçüncü defa elime zıplayınca ofisin camını gördüm. Şahıslar beni tuttuğu halde sürükleyerek gittim, ofisin camını açtım köpeği kolumdan aşağıya doğru attım. Daha sonra oğluna tekrar kapıyı açıp köpeği getirmesini söyledi. Köpek tekrar geldi bu kez kolumdaki atardamarı kopardı. Bunun ardından gözlerimde ışık azalması oldu. Ellerinden kurtulup kendimi dışarı attım. Karşı kaldırıma oturdum. Bu kısmı hatırlamıyorum. Kaldırımdayken köpeği yeniden üzerime salmışlar. Köpeği tekmeyle savuşturmuşum. Tamamen savunmasız ve hiçbir şekilde hatırlamadığım bir kısım. O esnada köpek oturduğum yerde boynuma da atlayabilirdi, yüzümü de parçalayabilirdi. Böyle haince bir tuzağa gideceğimi düşünmemiştim."

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