Bursa'da plakasız araçtan oto galeriye ateş açıldı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.



Muradiye Mahallesi Turist Yolu Caddesi'nde bir oto galerinin önüne plakasız otomobille gelen zanlılar, bu iş yerine doğru silahla ateş açarak kaçtı.

İş yerinin camına ve önündeki araçlardan bazılarına mermi isabet etti. Dükkanda bulunan zabıta memuru ise cam kırıkları nedeniyle elinden hafif yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, söz konusu araçta 4 kişinin bulunduğu, saldırının 3 silahla gerçekleştirildiği belirlendi.

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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