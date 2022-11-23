Uludağ'da kar yağışı başladı

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BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar etkili oluyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uludağ'da yağmur, akşam yerini kara bıraktı.



Kısa sürede etkisini artıran karla Oteller Bölgesi beyaza büründü.

Kar kalınlığının yer yer 3 santimetreye ulaştığı Uludağ'da hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere en düşük 5, en yüksek 1 derece ölçüldü.

Karın yarın da aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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