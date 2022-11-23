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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uludağ'da kar yağışı başladı

AA

Uludağ'da kar yağışı başladı

BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar etkili oluyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uludağ'da yağmur, akşam yerini kara bıraktı.

Kısa sürede etkisini artıran karla Oteller Bölgesi beyaza büründü.

Kar kalınlığının yer yer 3 santimetreye ulaştığı Uludağ'da hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere en düşük 5, en yüksek 1 derece ölçüldü.

Karın yarın da aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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