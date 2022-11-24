Bursa'daki Kedili Tekke Millet Kıraathanesi’nde edebiyat programları düzenlendi

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BURSA (AA) - Bursa'da, Osmangazi Belediyesince oluşturulan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi'nde, "Hikaye Okumaları" ile "Genç Şairlerle Başbaşa" programları düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursalı edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Hikaye Okumaları'nda yazar Ali Işık "Üç Günlük Dünyanın İkinci Günü", Genç Şairlerle Başbaşa'da ise Abdulhalik Aker "Şehrin Şarklısı" kitabı üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Sohbet tadında geçen etkinlik sonunda katılımcıların kitaplarını imzalayan Aker ile Işık, böylesine önemli bir programa ev sahipliği yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dündar, Kedili Tekke Millet Kıraathanesi'nin sosyal ihtiyaca cevap verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Burası, milli kültürümüzün ve misafirperverliğimizin yaşatıldığı bir mekan oldu. Etkinliklerimiz yıl boyunca aralıksız devam edecek. Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzün sosyal medya hesaplarını takip ederek, programlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Kedili Tekke, 7'den 77'ye tüm okuyucularını bekliyor."

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