Söz yazarı Hülya Şenkul, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

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BURSA (AA) - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden söz yazarı ve menajer Hülya Şenkul'un cenazesi, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da yaklaşık 5 ay önce geçirdiği kazaya bağlı omurilik zedelenmesi nedeniyle tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren Şenkul'un naaşı, Orhangazi'ye getirildi.

Şenkul için Gazi Orhanbey Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Sanatçının cenazesi, ailesi, yakınları ve vatandaşların katıldığı namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Hülya Şenkul, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütüyordu.

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