Bursa'nın Osmanlı yadigarı simgesi Ulu Cami'nin halıları değiştiriliyor

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BURSA (AA) - Bursa'da Osmanlı sanatının bütün özelliklerini barındıran, Türk ve İslam dünyasının en çok bilinen ibadethaneleri arasındaki Ulu Cami'nin halıları değiştiriliyor.

Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'da, Sultan Yıldırım Bayezid tarafından 20 kubbeli yaptırılan cami, şehirde en çok ziyaret edilen noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

Ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin "Bursa'nın Ayasofya'sıdır. Bütün camilerin ulusudur." ifadesiyle anlattığı cami bir hat tablosu müzesi olarak da biliniyor.

Tarihi camide, 13 ayrı yazı karakteri ile 41 hattat tarafından duvara yazılmış 87, levha halinde ise 105 olmak üzere 192 hat yazısı bulunuyor.

Camideki halılar açık renkte ve duvarlardaki hat sanatına uygun olarak yeniden üretildi.

- "Kırmızının, bordonun dışına çıkılmış oldu"

Bursa Ulu Cami Onarım Donatım ve Bakım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı, AA muhabirine, tarihi camiyi 2023'e hazırlamak için değişiklikler yapıldığını söyledi.

Halıların değiştirilmesi çalışmasının sürdüğünü belirten Şanlı, "Allah nasip ederse yarından itibaren de tam teşekküllü olarak bitmiş bir şekilde Bursalı hemşehrilerimizin ve Bursa dışından gelen ziyaretçilerin hizmetine sunulacaktır. Halılarımızın yenilenmesine vesile olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız İbrahim Burkay'a ve yönetim kuruluna, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum." dedi.

Ulu Cami'nin başimam hatibi Tahsin Karanfil'e de teşekkür eden Şanlı, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve dernek tarafından büyük titizlikle bu tarihi yapının her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını dile getirdi.

Yerli ve yabancı turistlere aynı zamanda bir hat müzesi olarak hizmet veren Ulu Cami'nin iç mekanının 3 bin 165 metrekare olduğunu anlatan Şanlı, "Şimdiye kadar klasik kullandığımız renklerin, kırmızının, bordonun dışına çıkılmış oldu. Duvarlarla, hat sanatıyla bir bütünlük arz etmeye çalışıldı. Antibakteriyel olarak üretilmiş son sistem." diye konuştu.

Şanlı, eski halıların ihtiyaç duyulan camilere bağışlanacağını sözlerine ekledi.

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