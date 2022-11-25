İhracatta yeni ülkeleri hedefleyen madencilik sektörü dış satımda 2022'yi rekorla kapatacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İhracatta yeni ülkeleri hedefleyen madencilik sektörü dış satımda 2022'yi rekorla kapatacak

AA

İhracatta yeni ülkeleri hedefleyen madencilik sektörü dış satımda 2022'yi rekorla kapatacak

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Uzak Doğu pazarını genişletmeyi ve Latin Amerika'ya açılmayı hedefleyen madencilik sektörü, yılı 6,5-6,6 milyar dolar civarında rekor seviyede kapatmayı planlıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, AA muhabirine, pandemi nedeniyle 3 yıl aradan sonra gerçekleştirilen Bursa 6. Uluslararası Blok Mermer Fuarı ile ilgili beklentinin yüksek, stantların dolu olduğunu söyledi.

Fuarda 50 bin tona yakın blok mermerin sergilendiğini belirten Çetinkaya, ürünlerin satışlarının 8-10 milyon dolarlık bir hacme ulaşacağını aktardı.

Çetinkaya, İMİB olarak bu fuara yönelik bir alım heyeti düzenlediklerini vurgulayarak, "Bu alım heyetini yaparken birtakım kriterlerimiz vardı. Bu kriterlerimiz de niyeti gerçek alıcıları buraya getirmek, gerçek alıcıları bulmak. Bununla ilgili olarak da hem Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği tarafından kurulan komite hem de bizim yönetim kurulumuzun içindeki komite, sektördeki gerçek alıcıları tespit etmeye yönelik bir çalışma yaptı." diye konuştu.

Sektörün büyük pazarının Çin olduğunu hatırlatan Çetinkaya, "Seyahat sınırlamaları dolayısıyla maalesef Çin'den alıcı getiremedik. Alım heyetinde Hindistan başı çekiyor. Vietnam, Tayland, Mısır, Lübnan ve İtalya gibi değişik ülkelerden alıcıları da buraya getirdik. Onları da burada ağırlayacağız." dedi.

- "Maden ihracatımızı bugüne kadarki en büyük rakamla kapatacağız"

Hem maden sektörünün hem de doğal taş sektörünün seneye çok hızlı başladığına dikkati çeken Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Pandemi sonrasında stokların azalmasıyla birlikte ciddi bir talep vardı. Yine metalik tarafta da birim fiyatlar çok artmıştı. Devamında ABD çok ciddi bir taleple geldi. En büyük pazarlarımızdan biri olan ABD'ye senenin ilk yarısında ciddi sevkiyatlar yapıldı. Fakat ikinci yarıyla birlikte ve özellikle son iki ayda Amerika'daki resesyon söylentilerinin artık iyice hissedilir olmasıyla alımlar çok hızlı bir şekilde yavaşlamaya başladı. Buna rağmen tüm sektörde totalde yüzde 10'luk bir artışla 6,5-6,6 milyar dolar gibi bir seviyede maden ihracatımızı bugüne kadarki en büyük rakamla kapatmış olacağız. Yani yüzde 25 ile başlayan artış maalesef hız keserek yüzde 10'lara kadar geldi. Bunda tabii metalik birim fiyatlarının da azalmış olması bir etken. Çünkü her ne kadar aynı miktarı, tonajı göndermiş bile olsanız birim fiyattan dolayı da maalesef ihracat bedelleri, ihracat rakamları aşağı çekildi. Diğer taraftan Çin pazarı maalesef halen kapalı. Asıl büyük kaybı Çin'de yaşıyoruz. Yani tüm bu kayıpları yaşamamıza rağmen hala yüzde 10 artış bence ciddi bir başarı."

- "Uzak Doğu pazarlarına ticaret heyetleri düzenleyeceğiz"

Çin ve ABD'nin sektörün en büyük iki pazarı olduğuna işaret eden Çetinkaya, toplam ihracatın neredeyse yüzde 50'sini bu iki ülkenin oluşturduğunu aktardı.

Çetinkaya, Çin'in alternatifi olacak kadar büyüklükte tek olası ülkenin Hindistan olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hindistan, Çin kadar hızlı ve esnek büyüyebilme yeteneğine sahip değil ama bizim için önemli, potansiyel bir ülke. Devamında tabii daha uygun fiyata malzeme alan Mısır gibi bir ülke var ama malı istiyorlar ama ödeme problemleri var. Bu problemler aşılırsa aslında Mısır da bizim için önemli pazarlardan bir tanesi olacak. Dolayısıyla sektör bu seneyi her şeye rağmen pozitif bir büyümeyle kapattı. Alternatif pazarlara yükleniyoruz. İMİB olarak Uzak Doğu pazarlarına da ticaret heyetleri düzenleyeceğiz. Latin Amerika ülkelerine gideceğiz. Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle öncelikli hedef ülkelere ticaret heyetleri düzenleyeceğiz. Latin Amerika ülkelerinde potansiyeli olan şu anda belki az alım yapan ama potansiyeli yüksek ülkeleri bize yakınlaştırmayı hedefliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'nin otomobili Togg rekabetçi bir fiyatla pazarda olacak
YEREL HABERLER Türkiye'nin otomobili Togg rekabetçi bir fiyatla ...
Oto galeriye kurşun yağdırıp kaçan 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Oto galeriye kurşun yağdırıp kaçan 5 şüpheli ...
BBDSO'dan "Öğretmenler Günü Konseri"
YEREL HABERLER BBDSO'dan "Öğretmenler Günü Konseri"
4 çocuk babası, zeytinlikte ölü bulundu
YEREL HABERLER 4 çocuk babası, zeytinlikte ölü bulundu
Bursa'nın Osmanlı yadigarı simgesi Ulu Cami'nin halıları değiştiriliyor
YEREL HABERLER Bursa'nın Osmanlı yadigarı simgesi Ulu Cami'nin ...
Söz yazarı Hülya Şenkul, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Söz yazarı Hülya Şenkul, Bursa'da son yolculuğuna ...
(Görüntülü) TESİS KURUP MADENİ YAĞLARDAN KAÇAK AKARYAKIT ÜRETEN 9 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TESİS KURUP MADENİ YAĞLARDAN KAÇAK ...
(Görüntülü) &#039;HASTAYI AMELİYATHANEYE GETİRİN&#039; ŞİFRESİYLE ÇALINTI MOTORLARI ALIP ŞASİLERİNİ SİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'HASTAYI AMELİYATHANEYE ...
Tesis kurup madeni yağlardan kaçak akaryakıt üreten 9 şüpheliye gözaltı
YEREL HABERLER Tesis kurup madeni yağlardan kaçak akaryakıt üreten 9 ...
Bursa'da kaçak tesiste 31 bin litre akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak tesiste 31 bin litre akaryakıt ele ...
Güzellik salonu görünümlü depoda 6 bin litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Güzellik salonu görünümlü depoda 6 bin litre etil ...
Marmarabirlik yarın ortaklarına 205 milyon lira ödeme yapacak
YEREL HABERLER Marmarabirlik yarın ortaklarına 205 milyon lira ödeme ...
Bursa'da bir depoda 6 bin 44 litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da bir depoda 6 bin 44 litre etil alkol ele ...
'Hastayı ameliyathaneye getirin' şifresiyle çalıntı motorları alıp şasilerini sildi
YEREL HABERLER 'Hastayı ameliyathaneye getirin' şifresiyle çalıntı ...
Uludağ'da "sezonun habercisi" kar devam ediyor
YEREL HABERLER Uludağ'da "sezonun habercisi" kar devam ediyor
Kur'an kursu öğreticileri unvanlarının "öğretmen" olarak değiştirilmesi talep etti
YEREL HABERLER Kur'an kursu öğreticileri unvanlarının "öğretmen" ...
Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin 24 Kasım hediyesi öğretmenlerinin portreleri oldu
YEREL HABERLER Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin 24 Kasım ...
Bursa'da çalıntı motosikletleri "ameliyathane" olarak adlandırdığı depoda parçalayan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da çalıntı motosikletleri "ameliyathane" olarak ...
Mudanya’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER Mudanya’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ...
Trafo duvarına grafiti yaparak kadına yönelik şiddete dikkati çektiler
YEREL HABERLER Trafo duvarına grafiti yaparak kadına yönelik şiddete ...
Kestel Belediyesi çocuklara diş bakım seti hediye etti
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi çocuklara diş bakım seti hediye ...
(Görüntülü) ULUDAĞ&#039;DA SEZONUN EN YOĞUN KAR YAĞIŞI BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ULUDAĞ'DA SEZONUN EN YOĞUN KAR ...
"Sektörün en ağır fuarı"nın ilk gününde mermerlerin yarısından fazlası satıldı
YEREL HABERLER "Sektörün en ağır fuarı"nın ilk gününde mermerlerin ...
Osmangazi'de 86 metruk bina yıkıldı
YEREL HABERLER Osmangazi'de 86 metruk bina yıkıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.