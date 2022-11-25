İhracatta yeni ülkeleri hedefleyen madencilik sektörü dış satımda 2022'yi rekorla kapatacak

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Uzak Doğu pazarını genişletmeyi ve Latin Amerika'ya açılmayı hedefleyen madencilik sektörü, yılı 6,5-6,6 milyar dolar civarında rekor seviyede kapatmayı planlıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, AA muhabirine, pandemi nedeniyle 3 yıl aradan sonra gerçekleştirilen Bursa 6. Uluslararası Blok Mermer Fuarı ile ilgili beklentinin yüksek, stantların dolu olduğunu söyledi.

Fuarda 50 bin tona yakın blok mermerin sergilendiğini belirten Çetinkaya, ürünlerin satışlarının 8-10 milyon dolarlık bir hacme ulaşacağını aktardı.

Çetinkaya, İMİB olarak bu fuara yönelik bir alım heyeti düzenlediklerini vurgulayarak, "Bu alım heyetini yaparken birtakım kriterlerimiz vardı. Bu kriterlerimiz de niyeti gerçek alıcıları buraya getirmek, gerçek alıcıları bulmak. Bununla ilgili olarak da hem Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği tarafından kurulan komite hem de bizim yönetim kurulumuzun içindeki komite, sektördeki gerçek alıcıları tespit etmeye yönelik bir çalışma yaptı." diye konuştu.

Sektörün büyük pazarının Çin olduğunu hatırlatan Çetinkaya, "Seyahat sınırlamaları dolayısıyla maalesef Çin'den alıcı getiremedik. Alım heyetinde Hindistan başı çekiyor. Vietnam, Tayland, Mısır, Lübnan ve İtalya gibi değişik ülkelerden alıcıları da buraya getirdik. Onları da burada ağırlayacağız." dedi.

- "Maden ihracatımızı bugüne kadarki en büyük rakamla kapatacağız"

Hem maden sektörünün hem de doğal taş sektörünün seneye çok hızlı başladığına dikkati çeken Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Pandemi sonrasında stokların azalmasıyla birlikte ciddi bir talep vardı. Yine metalik tarafta da birim fiyatlar çok artmıştı. Devamında ABD çok ciddi bir taleple geldi. En büyük pazarlarımızdan biri olan ABD'ye senenin ilk yarısında ciddi sevkiyatlar yapıldı. Fakat ikinci yarıyla birlikte ve özellikle son iki ayda Amerika'daki resesyon söylentilerinin artık iyice hissedilir olmasıyla alımlar çok hızlı bir şekilde yavaşlamaya başladı. Buna rağmen tüm sektörde totalde yüzde 10'luk bir artışla 6,5-6,6 milyar dolar gibi bir seviyede maden ihracatımızı bugüne kadarki en büyük rakamla kapatmış olacağız. Yani yüzde 25 ile başlayan artış maalesef hız keserek yüzde 10'lara kadar geldi. Bunda tabii metalik birim fiyatlarının da azalmış olması bir etken. Çünkü her ne kadar aynı miktarı, tonajı göndermiş bile olsanız birim fiyattan dolayı da maalesef ihracat bedelleri, ihracat rakamları aşağı çekildi. Diğer taraftan Çin pazarı maalesef halen kapalı. Asıl büyük kaybı Çin'de yaşıyoruz. Yani tüm bu kayıpları yaşamamıza rağmen hala yüzde 10 artış bence ciddi bir başarı."

- "Uzak Doğu pazarlarına ticaret heyetleri düzenleyeceğiz"

Çin ve ABD'nin sektörün en büyük iki pazarı olduğuna işaret eden Çetinkaya, toplam ihracatın neredeyse yüzde 50'sini bu iki ülkenin oluşturduğunu aktardı.

Çetinkaya, Çin'in alternatifi olacak kadar büyüklükte tek olası ülkenin Hindistan olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hindistan, Çin kadar hızlı ve esnek büyüyebilme yeteneğine sahip değil ama bizim için önemli, potansiyel bir ülke. Devamında tabii daha uygun fiyata malzeme alan Mısır gibi bir ülke var ama malı istiyorlar ama ödeme problemleri var. Bu problemler aşılırsa aslında Mısır da bizim için önemli pazarlardan bir tanesi olacak. Dolayısıyla sektör bu seneyi her şeye rağmen pozitif bir büyümeyle kapattı. Alternatif pazarlara yükleniyoruz. İMİB olarak Uzak Doğu pazarlarına da ticaret heyetleri düzenleyeceğiz. Latin Amerika ülkelerine gideceğiz. Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle öncelikli hedef ülkelere ticaret heyetleri düzenleyeceğiz. Latin Amerika ülkelerinde potansiyeli olan şu anda belki az alım yapan ama potansiyeli yüksek ülkeleri bize yakınlaştırmayı hedefliyoruz."

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