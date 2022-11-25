Türkiye Diyanet Vakfı, Bursa'daki iki okula kitap bağışında bulundu

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BURSA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde başlatılan "Hediyem Kitap Olsun Kampanyası" kapsamında Bursa'daki iki okulun kütüphanesine çok sayıda kitap hediye edildi.

Osmangazi ilçesindeki Abdulhalim Altınoluk Uludağ Ortaokulunun kütüphanesine bağışlanan kitapların teslimi için tören düzenlendi.

Beraberindekilerle okul kütüphanesine 875 kitabı teslim eden TDV Genel Müdürü İzani Turan, AA muhabirine, kadim şehir Bursa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kampanyanın yeni başlatıldığını belirten Turan, çocukların faydalanabileceği 5 bin esere sahip olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin güçlü geleceğinin alanında ehil nesillerle olacağını belirten Turan, "Biz bu çocuklardan çok umutluyuz. Geleceğimizi çok iyi görüyoruz." dedi.



Turan, büyüyen, gelişen, dünyada söz sahibi olan Türkiye'nin inşasında, nesillere katkıları bulunmasından mutluluk duyacaklarını söyleyerek, hizmette emeği geçenlere teşekkür etti.



TDV gönüllüsü, "Kuruluş Osman", "Diriliş Ertuğrul" ve "Kurtlar Vadisi Pusu" dizilerinde rol alan oyuncu Celal Al da bu tür güzel etkinliklerin artarak devam etmesini diledi.

Daha sonra Kestel Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesinde, 666 kitabın teslimi gerçekleştirildi.

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