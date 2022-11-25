Türkiye Ay Üsleri Ulusal Fikir Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi (GUHEM) iş birliğinde düzenlenen Türkiye Ay Üsleri Ulusal Fikir Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı.

GUHEM'de düzenlenen törende bir konuşma yapan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Türkiye'nin son dönemde uzayla ilgili çalışmalarına değindi.

Uzay Ajansının kurulduğunu hatırlatan Karademir, "O bağlamda bizim de bir şekilde atmosferin dışına çıkmamız, diğer dünyaları keşfetmemiz lazım ama bunu yapabilmek için de gençlerin 'Biz de yapabiliriz, biz de edebiliriz.' diyebilmeleri, kendilerine güven duymaları lazım." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ise bugünün değil yarının gençliğinin mevcut teknolojiye ve dünyaya uyumlu bir şekilde yetiştirebildiği takdirde güçlü Türkiye yolculuğunda çok daha güçlü olabileceklerini ifade etti.

Bu vizyonla çalışmaya devam ettiklerini belirten Gür, "Çocuklar, bu müessesenin içinde yetişsin istiyoruz. Tabii burada yetişirlerse yarın onlar da bu vizyonu alırlarsa başka başka kişileri yetiştirirler ve bizim uzay yolculuğumuz anlamlı hale gelmiş olur." diye konuştu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Erol Kılıç da uzay mimarlığı ve dünya dışı şehircilik konularını ele alan yarışmanın, ülkede bu alandaki çalışmalara katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından 3 kategoride dereceye girenlere toplam 140 bin lira para ödülü ve sertifikaları takdim edildi.

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