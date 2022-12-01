Yıldırım Belediyesi bir ayda 1,5 ton bitkisel atık yağ topladı

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde belediye tarafından "Kirletmeyin, dönüştürün" sloganıyla başlatılan "1 litre bitkisel atık yağ getirene 10 litre su hediye" kampanyasında bir ayda 1,5 ton bitkisel atık yağ toplandı.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında kasım ayı boyunca kampanya çerçevesinde 1 litre atık yağ getirenlere 10 litre temiz içme suyu hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçede sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması adına öncü projelere imza attıklarını bildirdi.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 2 milyon ton bitkisel yağ tüketildiğini belirten Yılmaz, "Bu yağların kullanımı sonucunda ise yıllık yaklaşık 400 bin ton nebati atık yağ oluştuğu tahmin edilmektedir. 1 litre atık yağ, 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor. Mevcut su kirliliğinin yüzde 25'i atık yağlardan kaynaklanmaktadır. Dünya su kıtlığı ile karşı karşıya. Suyumuzu tasarruflu kullanmak ve kaynaklarımızı korumak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, bir ayda 1,5 ton bitkisel atık yağ toplanan kampanya ile su kaynaklarını koruduklarını, halkın bilinçlenmesini sağladıklarını kaydetti.

Bu alanda fark oluşturan projeleri artırarak öncü belediye olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Yılmaz, "Bu çalışma bir belediyecilik hizmetinden ziyade bizim gelecek nesillere borcumuzdur. Unutmayalım ki yeşil ve temiz bir dünya atalarımızın bize mirası değil, çocuklarımızın emanetidir." ifadesini kullandı.

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