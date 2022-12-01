Bursa'da araziye düşen eğitim uçağındaki 2 kişi hayatını kaybetti

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BURSA (AA) - Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'ndeki doğal gaz çevrim santralinin çalışanları, 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi'ni arayıp tesisin yakınındaki boş araziye bir hava aracının düştüğü ihbarında bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, Sakarya'nın Pamukova ilçesinden havalanan tek motorlu eğitim uçağının, santral yakınındaki alana düştüğünü söyledi.

"Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti." bilgisini veren Canbolat, konunun her yönüyle araştırıldığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

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