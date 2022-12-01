Salon: TOFAŞ
Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Dorukhan Kalyoncu, Uğur Yüksel
Bursa Uludağ Basketbol: Meryem Gültekin 6, Davis 21, Gizem Mürüvet Uca 5, Deniz Çolakoğlu 4, Gonca Karataş, Özge Kavurmacıoğlu 20, İlsu Darıcıoğlu 1, Ferda Yıldız, Cannon 26
Antalya Toroslar Basketbol: Hillsman 25, Yağmur Yıldız, Fitzgerald 32, Wallece 21, Melike Bakırcıoğlu, Tuğçe Murat, Neslişah Cora, Helin Boybeyi
1. Periyot: 17-15
Devre: 43-34
3. Periyot: 63-48
BURSA (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, Antalya Toroslar Basketbol'u 83-78 yendi.
Bursa temsilcisi ligde 3. galibiyetini elde ederken, rakip takım ise 6. yenilgisini yaşadı.