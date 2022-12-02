Bursa'daki uçak kazasında ölen genç kadının cenazesi defnedildi

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BURSA (AA) - Bursa'da tek motorlu uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.

Bursa Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Sağlam'ın cenazesi, Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'ndeki Hacı Bekir Camisi'ne getirildi.

Cenaze töreninde, genç kadının babası Mehmet, annesi Remziye Sağlam ve kardeşlerinin güçlükle ayakta durdukları görüldü.

Sağlam'ın cenazesi, ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla cuma namazına müteakip kılınan namaz sonrası Hamitler Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

Burcu Sağlam'ın bir güzellik merkezinde çalıştığı, ailesinin Samsunlu olduğu ancak yıllardır Bursa'da yaşadıkları öğrenildi.

Bursa'daki Yunuseli Havaalanı'ndan kalkıp Sakarya'nın Pamukova ilçesine inen Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı Hakan Köksal (54) yönetimindeki Bristell B23LE tipi tek motorlu çok hafif hava aracı (ultralight), yeniden havalanmasının ardından geldiği kentte Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali sahasına düşmüştü. Genel havacılık maksatlı gerçekleştirilen uçuş sırasındaki kazada Köksal ile uçaktaki Burcu Sağlam (22) hayatını kaybetmişti.

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