İnegöl mobilyası, MOSCOW MEBEL 2022 Fuarı'nda tanıtıldı

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BURSA (AA) - Rusya’nın başkenti Moskova’da bu yıl 36'ncısı düzenlenen MOSCOW MEBEL 2022 Fuarı'na, İnegöl Mobilya Sanayiciler Derneği (İMOS) organizasyonu ile 25 İnegöllü firma katılım sağladı.

İMOS Başkanı Osman Aybil, yaptığı açıklamada, İnegöl mobilyasının tanınırlığının artırılması ve İnegöllü sanayicilerin dünya pazarlarına açılması adına İMOS olarak hedef pazarlarda düzenlenen önemli fuarları yakından takip ettiklerini bildirdi.



Üye firmaların katılımı noktasında ulaşım, stant ve lojistik altyapı organizasyonlarını daha katlanılabilir düzeye indirgeyerek İnegöl mobilyasının önemli fuarlarda adını duyurması konusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Aybil, şunları kaydetti:



"Asya pazarının önemli fuarlarından biri olan MOSCOW MEBEL 2022 Fuarı'nda da gerekli organizasyon çalışmalarını gerçekleştirerek 25 firmamızın bu fuarda yer almasını sağladık. 65 bin ziyaretçi sayısına ulaşılan fuarda, İnegöllü firmalarımız ürünlerini sergileme fırsatı buldular. Ağırlıklı olarak Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Dağıstan, Çeçenistan, Ermenistan, Moğolistan ve Gürcistan'dan misafirlerin ziyaret ettiği fuarda, İnegöllü firmalar tasarımları ile ön plana çıktı. Uluslararası anlamda Türkiye’nin bir tedarik üssü olması manasın da önemli bir süreçten geçtiğini düşünüyoruz. Mobilya sektörünün bu süreçten daha kazançlı çıkması adına yurt dışı fuarları bizler için oldukça önemli. İMOS olarak İnegöl mobilyasını dünya ile buluşturma adına çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir."

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