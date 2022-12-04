Bursa'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir genç, evinde ölü bulundu.

Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan Recep Akça'yı (26) hareketsiz halde bulan ailesinin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan Akça'nın cesedi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.





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