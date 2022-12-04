Parmağı kırılan hakem, sargı yapılmasının ardından maçı yönetmeye devam etti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'da Süper Amatör Lig B Gurubu'ndaki Osmaniyespor - Tütünspor karşılaşmasında topun çarpması sonucu parmağında kırık oluşan hakem Gürkan Doğan, maçı sargılı eliyle yönetti.

Karşılaşmanın 85. dakikasında orta hakem Doğan'ın eline çarpan top, parmağının kırılmasına neden oldu.

Hakeme ilk müdahaleyi sahada görevli sağlık personeli yaptı. Eline bandajla sargı yaptıran Doğan, maçın uzatma dakikaları ile birlikte son 10 dakikasını bu şekilde yönetti.

Osmaniyespor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona eren maçın ardından Doğan'ın hastaneye giderek tedavi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.