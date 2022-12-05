Bursa'da halk otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Maşallah A. idaresindeki 16 M 06111 plakalı özel halk otobüsü ile İbrahim Sivrikaya'nın kullandığı 16 KFB 78 plakalı motosiklet Alanyurt-İnegöl yolunda çarpıştı.

Kazada halk otobüsünün altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Sivrikaya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sivrikaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, halk otobüsü şoförü Maşallah A, emniyete götürüldü.

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