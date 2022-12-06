Bursa'da yakalanan kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ve Mudanya ilçelerinde haberleşme nakil hatlarından kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Gemlik ilçesi Büyükkumla Mahallesi ve Mudanya ilçesi Esence Mahallesi'nde farklı tarihlerde gerçekleştirilen 3 ayrı hırsızlık olayında, haberleşme ve enerji nakil kablolarının kesilerek çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile jandarma birimleri tarafından yürütülen çalışmayla, zanlıların hırsızlık suçundan kayıtları bulunan A.Ö. (28) ve E.Y. (35) olduğu tespit edildi.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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