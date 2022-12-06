Orhangazi'de yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.



Hürriyet Mahallesi’ndeki bir işyerinden spiral makinesi, odun testeresi, kaynak makinesi, kablo ve çeşitli malzemelerin çalınması ile ilgili araştırma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çok sayıda kamera kaydını inceledi.



Yapılan incelemede hırsızlık zanlısı M.D. (23), Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile gözaltına alındı.

Diğer olayda ise Orhangazi’de bir süre önce çalınan kamyoneti takibe alan polis ekipleri, kamera incelemeleri sonrasında bu aracın Bursa’da olduğunu tespit etti. Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan A.D. (42), Orhangazi'ye getirildi. Kamyonet ise sahibine teslim edildi.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan A.D. ve M.D, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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