Bursa'da pazar atıkları çiftçiye organik gübre oluyor

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BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kurulan pazarlardan, park ve bahçelerden toplanan organik atıklar tesiste işlenerek kompost gübreye dönüştürülüp çiftçilere bedelsiz veriliyor.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin geçen yıl ilçeye kazandırdığı tesiste pazar atıkları komposta dönüştürülüyor.



Belediye Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda yıl boyunca toplanan pazar atıkları tesiste işlenerek gübre elde edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, semt pazarları park ve bahçelerdeki organik atıkların değerlendirilmesiyle depolama sahasına giden atık miktarının azaltılmasına katkı sağladıklarını bildirdi.

Kompost üretim tesisini, organik atıkların pazar yerlerinden kaynağında ayrı toplanarak çevreye verdikleri zararın azaltılması ve ekonomiye geri kazandırılması amacıyla geçen yıl kurduklarını belirten Yılmaz, "Pazar yerlerinden, park bahçelerden ve belediyemiz hizmet birimleriyle sosyal tesislerimizden topladığımız atıklar, kompost üretim tesisimizde işleniyor ve organik gübre oluyor. Bu işlem sayesinde hem organik atıkları dönüştürüyor hem de toprağı daha verimli hale getiriyoruz." ifadesini kullandı.

- "Karbon ayak izini düşürüyoruz"

Oktay Yılmaz, kompost gübreden belediyenin bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarında da yararlandıklarını aktardı.

Tesiste üretilen organik gübre sayesinde karbon, azot ve fosfor bakımından kaliteli ve zengin bir toprak elde ettiklerine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yıldırım Belediyesi olarak pazar atıklarını kompost gübre haline getirerek dış alımla yapılan kimyasal gübre tüketimini azaltıyor, tarıma ucuz ve daha faydalı girdi elde sağlayarak ekonomik kazanım elde ediyoruz. Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve fizyolojik özellikleri kalıcı bir şekilde iyileşen bitkilerle nitelikleri düzelen ürünlerde verim artışının oluşmasına ve elde edilen dengeli oluşumla sürdürülebilir tarımın artırılmasına katkı sağlıyoruz. Ayrıca tesisle çevrede oluşan koku, hava kirliliği ve sera gazı salınımını azaltıyor, karbon ayak izini düşürüyor ve çöp depolama alanlarına giden atık miktarının düşmesine katkı sağlıyoruz. Bu yıl 200 ton pazar atığını işleyerek 60 ton kompost üretimi gerçekleştirdik. Hedefimiz önümüzdeki süreçte bütün konutlarımızdan üretilen organik atıkları doğru bir şekilde kompost ünitelerine ulaştırmak ve bunları gübreye dönüştürerek doğaya kazandırmak. Yıldırım Belediyesi olarak sürdürülebilir bir çevre adına her türlü projenin içinde olmaya gayret edeceğiz."





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