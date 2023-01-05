Bursa'da evine giren şüpheliden kaçarken balkondan atlayan anne ile çocuğu yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evine giren bıçaklı kişiden kaçmaya çalışırken balkondan atlayan kadın ile oğlu yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi Demirel Sokağı'nda iki katlı bir evin ikinci katında yaşayan Suriye uyruklu Meryem Elneccar, elinde bıçak bulunan hırsızlık şüphelisini gördü.

Zanlının kendilerine zarar vermemesi için kaçmaya çalışan kadın, 5 yaşındaki oğlu Muhammed'i yanına alıp balkondan atladı.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralanan kadın ile çocuğun yanına gelen komşuları, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Gelen sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, dışarıda toplanan kalabalığı görünce kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.