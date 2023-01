Bursa'da ilçe belediyesi lise öğrencilerinin toplu ulaşım giderlerini karşılayacak

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde belediye, devlet liselerinde okuyan öğrencilerin toplu ulaşım masraflarını üstlenecek.

Kestel Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iki ay önce ilçede yaşayan üniversite öğrencilerinin toplu ulaşım giderlerini karşılama kararı alan belediye, yeni kararla ikamet adresi Kestel sınırları içinde olup devlet liselerinde okuyan öğrencileri de bu kapsama dahil etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, aldıkları kararın lise öğrencileri ve ailelerini memnun edeceğini belirtti.

Bursa'da toplu ulaşımda kullanılan BuKart abonman bedellerini üstlendiklerini aktaran Tanır, şu bilgileri verdi:

"Yaptığımız çalışma ve istişareler neticesinde üniversite sınavına hazırlanan gençlerimize destek olmak istedik. Kestel'de yaşayan ve lise eğitimlerine devam eden gençlerimizin yıllık abonman kartlarını Kestel Belediyesi olarak üstleniyoruz. Başvuruları almaya başladık. Gerek sosyal medya hesaplarımızdan bizlere teşekkür mesajı gönderen gerek belediyemizi arayarak teşekkür eden gerekse beni yolda durdurup teşekkürlerini ileten öğrenci ve velilerimiz var. Kıymetli öğrencilerimize ve değerli ailelerine bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bizlere. Her zaman ve her yerde dile getirdiğimiz gibi ülkemizdeki, şehrimizdeki, ilçemizdeki, mahallemizdeki öğrencilerimize sahip çıkmalıyız. Desteklerimizi her zaman hissettirmeliyiz."

Kestel ilçesindeki devlet okullarında öğrenim gören 3 bin 434 öğrencinin bulunduğu öğrenildi.

