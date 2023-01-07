Bursa'da alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi hayatını kaybetti

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BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde alkol aldıktan sonra rahatsızlanan kişinin ölümü şüpheli bulundu.

Alınan bilgiye göre, alkol aldıktan sonra rahatsızlanan ve görme kaybı yaşayan Murat B. (43), hastaneye kaldırıldı.

Alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan Murat B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ölümü şüpheli bulunan Murat B'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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