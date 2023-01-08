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Bursa Büyükşehir Belediyespor: Berat Fırat Emre, Batur Emre, Metin Toy, Bahov, Halit Kurtuluş, Radke (Caner Ergül, Can Erenhan, Fatih Cihan)



Ziraat Bankkart: Matt, Tunstra, Burakhan Tosun, Arslan Ekşi, Atanov, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın)



Setler: 23-25, 17-25, 23-25



Süre: 83 dakika (30, 24, 29)





BURSA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 14. hafta maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.





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