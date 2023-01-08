Bursa’da bir binanın teras katında çıkan yangın söndürüldü

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın teras katında yangın çıktı.

Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın teras katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla yangını söndürdü.

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