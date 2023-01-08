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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da bir binanın teras katında çıkan yangın söndürüldü

AA

Bursa’da bir binanın teras katında çıkan yangın söndürüldü

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın teras katında yangın çıktı.

Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın teras katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla yangını söndürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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