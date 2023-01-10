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ETİD'in yapay zeka destekli e-ticaret konferansı 19 Ocak'ta Bursa'da yapılacak

AA

ETİD'in yapay zeka destekli e-ticaret konferansı 19 Ocak'ta Bursa'da yapılacak

BURSA (AA) - Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) tarafından düzenlenen global, hibrit ve yapay zeka destekli Oniki E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı, 19 Ocak'ta Bursa'da gerçekleştirilecek.

ETİD Genel Koordinatörü Ziya Kızıltan, AA muhabirine, e-ticaret ve e-ihracat alanında çözüm üreten firmalarla bu çözümü arayan üreticileri, KOBİ'leri, işletmeleri bir araya getirdiklerini ve yapay zekayla en doğru insanları birbirleriyle tanıştırdıkları bir etkinlik organize ettiklerini söyledi.

Etkinliğin beşincisini Bursa'da düzenleyeceklerini ifade eden Kızıltan, "Oniki" markasıyla 19 Ocak'ta iş insanlarını en doğru şekilde bir araya getirerek tanışmalarını sağlayacaklarını ve ortaya büyük ticari değerler çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Kızıltan, "Herkesin hayattan beklentisi var, hayalleri var, hedefleri var. İş hayatında hepimiz hedefi 12'den almak istiyoruz. Etkinliğe katılanları doğru insanlarla tanıştırıp hedefi 12'den vurabilecekleri bir platform inşa etme maksadıyla yola çıktık. Oniki'nin hikayesi buradan geldi." dedi.

Konferanslarda önemli konuşmacıların ve içeriklerin olduğunu dile getiren Kızıltan, katılımcıların bu konuşmacıları dinledikten sonra yeni insanlarla tanışmaya çalıştığını söyledi.

Kızıltan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk insanı çoğu zaman yeni insanlarla tanışma ve network konusunda proaktif olmuyor. Maalesef tanıdıklarımızla sohbet edip etkinlikten ayrılıyoruz. Aslında buradaki problemleri çözmek adına biz tüm katılımcılara etkinliğe katılmadan önce bir soru seti iletiyoruz, onlara sorular soruyoruz. Firmalarının ne iş yaptığını, neye ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Arka tarafta geliştirdiğimiz algoritmalar ve daha sonra öğrenen bu yapay zekayla sizi o etkinliğin içinde sizinle bir araya gelse müthiş ticari değerler çıkartacak doğru insanlarla bir araya getirip tanıştırıyoruz. Konferans da görüşmeler de toplantı salonunda oluyor. Katılımcılar, sponsor olan firmaların ürün ve çözümlerini dinliyor. Daha sonra yapay zeka destekli bir şekilde biz katılımcıları salonda numaralandırılmış masalara yönlendiriyoruz ve o masalar etrafında firmalarını birbirlerine tanıtıyorlar. Aynı konsept çevrim içinde de devam ediyor."

Konferansın global katılıma açık hibrit bir etkinlik olduğunu anlatan Kızıltan, "Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafından insanlar etkinliklere online da katılabiliyor. Online'da da birebir video konferanslarla tanıştırıyoruz. Amacımız katılan herkese şimdiye kadar katıldıkları en verimli ve en keyifli etkinlik deneyimini yaşatabilmek. Çünkü her şeyi ölçülebilir olarak dizayn ettik. Buraya katılan katılımcıyı, en doğru 12 kişiyle tanıştırıyoruz." diye konuştu.

Ziya Kızıltan, Bursa'daki etkinlikte, İstanbul'da e-ticaret ve e-ihracat alanında çözüm üreten çok büyük firmaların ve markaların yöneticileriyle KOBİ'leri, üreticileri, esnafı bir araya getireceklerini bildirdi.

Programı her ay farklı bir şehirde düzenleyeceklerini dile getiren Kızıltan, programın şubatta Antalya, martta Ankara ve nisanda Denizli'de olacağını kaydetti.


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