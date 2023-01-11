Bursa'da Junioshow Fuarı defilelerle açıldı

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BURSA (AA) - 11. Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow), defilelerle kapılarını açtı.

Bugün başlayan ve 14 Ocak'a kadar sürecek fuarın açılışına, BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, UHKİB Başkanı Nüvit Gündemir, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ile fuara katılacak firmaların temsilcileri katıldı.

Defile öncesinde 0-1 yaş bebe ve 1-10 yaş çocuk kategorilerinde Genç Tasarımcılar Yarışması Ödül Töreni de düzenlendi. Dereceye giren tasarımcılara ödülleri takdim edildi.

Düzenlenen açılış defilelerinde, çocukların performansları da katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) öncülüğünde, KFA Fuarcılık tarafından Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD), Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) destekleriyle Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, sektör temsilcilerini buluşturacak.

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