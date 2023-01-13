Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 firari hükümlü yakalandı

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BURSA (AA) - Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası olan 20 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlara karışan ve haklarında hüküm verilen kişilerle ilgili çalışma yürüttü.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezinde 22 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 5 ay ila 20 yıl 1 ay 10 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırılan ve haklarındaki hükümler kesinleşen 20 şüphelinin yanı sıra araç hırsızlığı şüphelisi B.S. yakalandı.

Firari hükümlüler ile B.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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